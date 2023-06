Orso sovrappeso era cosa peggiore che amanti degli animali avessero visto – nessuno poteva credere com’era | 2 anni dopo

Leggi su it.newsner

(Di martedì 20 giugno 2023) L’è stato tenuto rinchiuso in una gabbia per, ma è stato salvato dall’organizzazione perPETA nel 2020. Ecco un aggiornamento su come è stato Dillan negli ultimiessere stato liberato. “Questo è assolutamente uno dei peggiori casi che abbia mai”, ha detto Debbie Metzler dell’organizzazione per il benesserePETA sullo stato di salute dell’tutti questinella gabbia, secondo Pennlive. È stato nella città di Millmont, in Pennsylvania, che la scoperta ha fatto notizia e ha portato a massicce discussioni sui social media all’inizio del 2020. LEGGI DI PIÙ: 4fa ragazzo pesava più di unbruno ...