Oroscopo Branko mercoledì 21 giugno | Leone | Vergine | Bilancia e Scorpione

Sagittario (22/11 - 21/12) Da questa settimana e per un mese il Sole favorirà cambiamenti e guadagni di potenza. La vita intima diventerà più intensa con nuovi progetti, viaggi a due ...Leone (23/7 - 22/8) Sfrutta la tua carriera e sposta la tua vita con nuovi progetti. Coraggio, attitudine, forza e potenza non mancheranno per agire ed espandere le proprie attività. Tieni d'occhio ...Ariete (21/03 - 20/04) Famiglia, alloggio e affari interni saranno evidenziati questa settimana, il che favorirà le negoziazioni immobiliari e contrattuali. L'equità può aumentare con le opportunità ...

Oroscopo Branko domani 20 Giugno, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Se riuscite a controllare il vostro ego, avrete una buona struttura per prendere decisioni e comunicare con gli altri. Questo manterrà l’energia al livello più alto possibile. State diventando più ...Oggi impressionerete chi vi circonda per il modo in cui le vostre azioni dimostrano la volontà di correre dei rischi. Dovete essere preparati a vedere gli altri un po’ resistenti o addirittura ostili, ...