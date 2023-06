ORAZIO SPISTO | l’hair stylist che il mondo ci invidia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 20 giugno 2023) Torre del Greco (Na), 20 giugno 2023.rappresenta l’eccellenza del Made in Italy nel, lo stile italiano che tutti cino e che tutti, vip compresi, ricercano, anche nel settore del wedding internazionale. Passione, innovazione e impegno continuo; queste tre caratteristiche di, colorista, influencer. A 13 anni ha iniziato a fare prima il truccatore in Italia e all’estero facendo esperienza-“perché si iniziava presto a lavorare”, come dice spesso-poi è arrivatostyling e ha creato il suo negozio a Torre del Greco. Uno dei suoi must have è la colne del biondo, ma anche hair integration; “dà volume e lunghezza per un cambio look veloce ma non solo, anche per aggiungere un ciuffo una frangia o un ...