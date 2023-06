Open di Halle | Sinner e Sonego in campo verso un probabile derby

(Di martedì 20 giugno 2023)– Non si ferma il tennis azzurro e inscendono ancora una volta sia Jannik, che Lorenzo. I due Azzurri partecipano al ‘TerraWortmann’ in Germania, sull’erba di. Jannik è il numero 9 del Ranking Atp e il quarto favorito del torneo. Giocherà con il francese Richard Gasquet, numero 49 Atp, che ha vinto la scorsa settimana a Stoccarda su Tsitsipas, al secondo turno, facendo le600 vittorie in carriera. Il 21enne di Sesto Pusteria si è aggiudicato l’unico precedente con il 37enne di Beziers, disputato a marzo al primo turno del “1000” di Indian Wells. Lorenzo, numero 39 nel Ranking Atp, debutta invece contro il russo Aslan Karatsev, numero 45, ripescato in tabellone dopo il forfait dell’australiano Nick Kyrgios, numero 31 ATP. ...

Il russo e il canadese vincono in due set su Harris e Giron Prima giornata adper il Terra Wortmanne primi verdetti di giornata. Sui prati tedeschi l'attenzione nel lunedì inaugurale era ...Sono due gli azzurri al via nel "Terra Wortmann" (ATP 500 - montepremi 2.195.175 euro) che si sta disputando sui campi in erba di, in Germania. Jannik Sinner , n.9 del ranking e quarto favorito del seeding, deve vedersela con il francese ...Questa settimana ci proveranno nei due tornei 500 di maggior prestigio in preparazione a Wimbledon, ossia l'e il Cinch Championships. Lorenzo Musetti ha deciso di andare a Londra dove gli ...

Jannik Sinner in vista di Halle: “Gli ultimi tornei non sono andati bene, ma non importa. Voglio andare in campo col sorriso” Ubitennis

L’australiano si è ritirato ufficialmente dall’Atp500 di Halle, dove avrebbe affrontato al primo turno ... che gli ha fatto saltare l’appuntamento all’Australian Open, non ha ancora sensazioni ...Quest’oggi con orario stimato per le 12 Jannik Sinner affronta Richard Gasquet nel match valido per i sedicesimi di finale dell’Open di Halle. Esordio nel torneo per l’altoatesino che spera di ...