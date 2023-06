On air la campagna di ‘Windtre luce&gas powered by Acea Energia’

Leggi su pantareinews

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giugno 2023 – Torna in TV WINDTRE con il brandLUCE & GASbyper le utenze domestiche delle famiglie e anche per professionisti con partita IVA. Proposte semplici e trasparenti per facilitare la vita delle persone, che possono contare sulla competenza e sulla consulenza di 3000 WINDTRE store. La rete capillare di WINDTRE, da oltre 20 anni specializzata nei servizi Telco, dal 2022 è pronta a proporre soluzioni luce e gas insieme all’esperienza e alla competenza diEnergia, che agisce in qualità di fornitore tecnico del servizio, partendo proprio dalla lettura attenta della bolletta direttamente nel punto vendita. Tutto ciò a conferma del claim ‘Molto più vicini’ e del ‘company purpose’ che vede l’azienda da sempre impegnata nell’eliminare qualsiasi ...