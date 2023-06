Questo fatto èriportato da media indipendenti martedì. Il tribunale distrettuale Zamoskvoretsky di Mosca ha registrato un procedimento amministrativo contro Kinopoisk, un database di film e un ...Per Emma Bonino e Riccardo Magi di + Europa 'ecco cosa produce l'didi questo governo e di un ministro come Piantedosi che passa sopra i corpi e i sentimenti dei bambini e delle loro ......Italia La prima notifica è già arrivata Il primo caso ad essere impugnato per illegittimità è... VEDI ANCHE Perché, bifobia e transfobia sono parole che vorremmo dimenticare Il sindaco: "...

Omofobia di stato in Russia: un portale di film sotto accusa per ‘propaganda Lgbt’ Globalist.it