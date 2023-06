Omicidio nel carcere di Velletri | detenuto uccide compagno di cella

(Di martedì 20 giugno 2023) Tragedia neldi, dove un uomo, al culmine di una lite, ha ucciso il suodi. L'omicida, secondo quanto riportato dal segretario generale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) Donato Capece, avrebbe dei gravi problemi psichiatrici e nel recente passato si sarebbe macchiato di un'aggressione nei confronti di un poliziotto della penitenziaria. "Quanto accaduto - commenta Capece - deve far riflettere per individuare soluzioni a breve ed evitare che la polizia penitenziaria sia continuo bersaglio di situazioni di grave stress durante l'espletamento del proprio servizio. Il disagio mentale, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stato riversato nelle carceri".

