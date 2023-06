Omicidio Nardelli | 5 fermi | i dettagli dell’arresto

(Di martedì 20 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Dalle prime ore dell’alba, personale della Polizia di Stato sta procedendo al fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura Distrettuale di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto nei confronti di quattro indagati tarantini ritenuti presunti responsabili dell’diCosimo consumato nella tarda serata del 26 maggio; inoltre due di essi assieme ad altro indagato di origine straniere, sono ritenuti presunti responsabili del tentatodi TROIA Cristian consumato a Taranto la notte tra il 12 e il 13 aprile. Verso le 21.00 del 26 maggio 2023,Cosimo, appena uscito dalla propria abitazione, veniva raggiunto all’addome da due colpi esplosi da una pistola calibro 9: l’uomo, gravemente ferito, veniva portato in ospedale a bordo dell’auto di alcuni ...

Il movente dell'di, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricercare nei contrasti legati alla gestione di un'azienda agricola della quale erano soci il figlio della vittima, il ...La polizia nelle ultime ore ha fermato a Taranto quattro persone ritenute responsabili dell'di Cosimo, compiuto nella tarda serata del 26 maggio. Due delle persone sottoposte a fermo sono inoltre accusate, con un'altra persona indagata, anche del tentatodi ...Per il suoaveva scontato 17 anni di carcere ed era tornato in libertà da poco , nell'estate del ...

Omicidio Nardelli a Taranto, fermate quattro persone Agenzia ANSA

