Omicidio in carcere | detenuto con problemi psichiatrici uccide il compagno di cella

L'omicida invece dapprima era stato trasferito presso ildi Frosinone e poi nella casa circondariale di Velletri. Qui gli episodi di aggressività e violenza non sono mancati. L'uomo, di ...Nei confronti dell'imputato è stata però confermata una condanna perdi secondo grado , poiché la bambina nel momento in cui morì era sotto la sua cura e lui non chiese assistenza medica ...Ma in Svezia non si può essere processati perin assenza di cadavere. Questo il motivo per ... si è arrivati all'esecuzione della misura cautelare, che ha portato l'uomo in. .

Accusato dell’omicidio di una bambina, esce dal carcere dopo 28 anni per non aver commesso il fatto Il Fatto Quotidiano

PADOVA - Un'oretta di calcetto per spezzare la monotonia di uno dei primi giorni di caldo torrido di fine primavera. Il fisico di Denny Pruscino, 42 anni, in carcere al Due Palazzi a Padova, ...Alle prime luci dell’alba, un’operazione della Squadra Mobile ha portato all’arresto di cinque individui sospettati di essere coinvolti in un omicidio e un tentato omicidio commessi nei mesi scorsi ne ...