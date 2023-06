Omicidio Ciatti | processo Appello | pg chiede ergastolo per Bissoultanov**

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Condannare all'Rassoul Bissoultanov. Questa la richiesta della procura generale neld'per l'omicidio di Niccolò, iniziato oggi a Roma. In primo grado, il 7 febbraio scorso, il ceceno è stato condannato a 23 anni di carcere per aver pestato e ucciso il 22enne di Scandicci nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017 fuori ad una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. L'accusa ha chiesto ora il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e futili motivi e la sentenza è attesa per il 5 luglio.

Per la famiglia di Niccolò, la fuga del ceceno è una vera e propria ammissione di colpa. Rassoul Bissoultanov è stato condannato a 23 anni di carcere per l'omicidio di Niccolò, 22enne di Scandicci ucciso tra l'11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. La condanna è stata emessa dalla Corte d'Assise di Roma, riunita nell'aula bunker di Roma. La rabbia di Luigi, papà di Niccolò.

Al processo davanti alla corte d'assise d'appello di Roma per la morte di Niccolo Ciatti, 22 anni, di Scandicci (Firenze), la pubblica accusa ha chiesto l'ergastolo per Rassoul Bissoultanov, il cittad ...Condannare all'ergastolo Rassoul Bissoultanov. È la richiesta della procura generale nell'ambito del processo d'appello per l'omicidio di Niccolò Ciatti, che ...