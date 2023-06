... dovrebbe essere stata già chiusa nei giorni scorsi ma al momento non c'è nulla diin ... 55 anni, proprietario dell'in Grecia e del Nottingham Forest portato nel giro di poco tempo ...Magari quel Modesto del Monza con cui ha già lavorato all'. Nel suo sfogo di Budapest, ... A breve è atteso il divorzioda Paolo Maldini e Ricky Massara, che non verranno sostituiti. ...... ecco chi sono, ordinati per valore di mercato L'ULTIMO SVINCOLATO '' PIU' RECENTE Niente ... 31 anni Ultima squadra:Valore di mercato: 9 milioni di euro Vai alla Fotogallery

Olympiacos, UFFICIALE il nuovo allenatore | Mercato ... Calciomercato.com

Dopo un lungo casting, l'Olympiacos ha nominato il nuovo allenatore: è il 42enne spagnolo Diego Martinez, alla prima esperienza fuori dalla sua patria, dopo aver guidato l'Espanyol ...Nel match tra Panathinaikos e Olympiacos succede di tutto: dai cori ostili ai puntatori laser, fino al tiro al bersaglio, all’accensione di ...