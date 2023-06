Olympiacos | Diego Martinez nuovo allenatore del club greco

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo la parentesi in Liga, all’Espanyol Barcellona ed essere licenziato ad aprile dopo quattro sconfitte consecutive,riparte dalla Grecia e dall’. Il, che in questa stagione ha chiuso terzo in classifica alle spalle di AEK Atene e Panathinaikos, ha deciso di virare sul tecnico spagnolo desideroso di una nuova avventura. Persi tratterà della prima panchina fuori dalla Spagna. All’troverà un ambiente caldo, desideroso di tornare a comandare nel calcio nazionale, soprattutto dopo l’ultima stagione in cui ilbiancorosso si è dovuto accontentare solo del piazzamento in Europa League dopo essersi classificati terzi dietro ad AEK e Panathinaikos. SportFace.

Dopo un lungo casting, l'Olympiacos ha nominato il nuovo allenatore: è il 42enne spagnolo Diego Martinez, alla prima esperienza fuori dalla sua patria, dopo aver guidato l'Espanyol ...