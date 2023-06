Olimpia Milano a un solo successo dal 30esimo scudetto | Virtus ko nella bolgia del Forum

(Di martedì 20 giugno 2023)deldi Assago, davanti a 12.500 tifosi, l'Emporio Armani ha superato per 79-72 la Segafredo Bologna, portandosi 3-2serie della finale. Che ora si sposta a Bologna, per la sesta gara mercoledì sera. Gara sempre condotta dai milanesi, che nel primo tempo provano l'allungo sul 35-26 con un Baron superlativo e il solito Shields e poi lo trovano nel terzo periodo sul 56-43, grazie anche al contributo di Biligha sotto i tabelloni.però reattiva, grazie alle bombe di Belinelli, e ad un buon contributo realizzativo di Hackett e Cordinier, che riesce a rintuzzare riportandosi a meno due e tenendo aperta la partita fino all'ultimo minuto, anche se l'affidandosi a Shields e a capitan Melli tiene sempre 6/7 punti di vantaggio ...

