«Oggi prendono solo giocatori scuri…» | gelo in diretta per la frase dell’ex ds Dal Cin a Sky Sport – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 20 giugno 2023) Non c’è pace per Skyalle prese con una nuova polemica, dopo le battute sessiste che sono costate la sospensione per un gran premio ai commentatori Matteo Bobbi e Davide Valsecchi. Protagonista dell’ultimo scivolone inè stato l’ex direttoreivo di Udinese, Inter e Venezia, Franco Dal Cin, 80 anni, che in collegamento con “Speciale calciomercato” al microfono di Gianluca Di Marzio si è lanciato nella sua personalissima analisi del periodo in corso. Un paragone partito rievocando l’acquisto del brasiliano Zico nel 1983 proprio all’Udinese: «Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ore è tutto prescritto e lo possiamo dire». Il clima si preannuncia già acceso, quando poi Dal Cin si lancia nel ricordo dei suoi trascorsi da dirigente e come funzionava il calciomercato ai suoi tempi: «Siamo ...