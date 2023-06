OceanGate Expeditions | compagnia di tour sottomarini sul Titanic | ecco cosa sappiamo

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 20 giugno 2023) È in corso una missione di salvataggio dopo che un sommergibile utilizzato per portare i turisti a vedere il relitto sottomarino delè scomparso nell’Oceano Atlantico. La Guardia Costiera ha dichiarato che a bordo ci sono cinque persone, un membro dell’equipaggio e quattro “specialisti di missione”. È in corso una missione di ricerca e