Occupazione | Solinas | “Buone performance legate alle donne”

(Di martedì 20 giugno 2023) CAGLIARI – Il mercato del lavoro risulta in miglioramento nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022, condizionato in positivo dall'femminile che migliora al punto da compensare il risultato del lavoro maschile. In Sardegna, secondo l'elaborazione dell'Ufficio di Statistica della Regione sulla base dei dati Istat – rilevazione sulle forze di lavoro, L'articolo proviene da Webmagazine24.