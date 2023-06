Nuovo test anti-droga E spunta una seconda auto

(Di martedì 20 giugno 2023) C'è una domanda alla quale gli inquirenti voglio avere una risposta chiara: il conducente della Lamborghini che ha travolto la Smart, uccidendo il bimbo di 5 anni, aveva da poco assunto sostanze stupefacenti? Per avere una risposta, la procura ha infatti disposto un secondo esame tossicologico nei confronti dell'indagato per omicidio stradale e lesioni, Matteo Di Pietro. Per ora la certezza è che il conducente del suv è risultato positivo ai cannabinoidi, ma chi indaga vuole capire quando il ragazzo abbia assunto le sostanze stupefacenti: se cioè poco prima dell'impatto mortale o giorni precedenti. Intanto, dai primi risultati dell'psia sul corpicino di Manuel Proietti, è emerso che il bambino sarebbe deceduto a meno di un'ora dall'incidente per le lesioni riportate nel violento impatto e il cuore del piccolo si sarebbe fermato prima che i soccorsi ...

