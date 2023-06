Nuovo DS Napoli | operazione mai vista prima di De Laurentiis | sapete cosa ha deciso?

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 20 giugno 2023) In questi giorni, dopo la presentazione ufficiale di Rudi Garcia, terrà banco il futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: in caso di addio, Deè pronto a stupire. Dopo la presentazione ufficiale di Rudi Garcia comeallenatore del, in città ci si chiede quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo ha da tempo chiarito le sue intenzioni, con tanto di discorso ai tifosi nellafesta Scudetto dopo-Fiorentina che sembrava un vero e proprio commiato. Alla finestra c’è la Juventus: il club bianconero ha scelto l’ex Carpi per far ripartire ilciclo ma Aurelio Defrena, forte del contratto attualmente in essere fino al 2024. Nei prossimi giorni, stando a quanto trapelato in queste ore, dovrebbero ...