Nuova truffa svuota conto | inganna tutti i genitori

Leggi su consumatore

(Di martedì 20 giugno 2023)allerta in Italia a causa di un sms-che sta dilagando in queste ore in rete: molti stanno ricevendo questo messaggio e rischiano di trovarsi ilto Ormai sono anni che sappiamo di dovere stare attenti alle truffe di ogni tipo sul web: bancarie, postali, password sconosciute, link su cui cliccare, sms ricevuti L'articolo proviene da Consumatore.com.