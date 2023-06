Nunzia De Girolamo | staffetta in Rai | la scelta dei vertici di Viale Mazzini

(Di martedì 20 giugno 2023) SonoDee Salvo Sottile i conduttori che faranno dimenticare agli spettatori di Rai3 l'addio adi Fabio Fazio, Lucia Anta e Massimo Gramellini. A rivelarlo è DavideMaggio.it che anticipa in anteprima che l'ex politica azzurra prenderà le redini di Estate in Diretta su Rai 1 insieme a Gianluca Semprini. Si tratta, puntualizza Davide Maggio, di un nuovo titolo da aggiungere alla carriera appena avviata da conduttrice con il programma Ciao Maschio in seconda serata su Rai1. Quanto a Sottile, per lui non sarà la prima volta in prima serata su Rai 3, bensì un ritorno sulla rete che l'ha visto negli anni impegnato con Mi Manda Raitre, Prima dell'Alba e Palestre di Vita. Per il giornalista e per l'ex ministra dell'Agricoltura, Mamma Rai ha pensato a una ...

Il lunedì sera al posto di 'Report', che andrà in onda la domenica, ci sarà su Rai3 un talk condotto daDe. Cosa succede a Mediaset Ci sono dei giri di valzer anche a Mediaset: ...Ma non è tutto qui: il colpo a effetto sarebbe l'orientamento di scegliereDe, ex deputata del centrodestra, per il talk politico del lunedì sera con cui la Rai intende riportare in ...La politica sembra essere ormai un lontano ricordo. Dopo il successo ottenuto con il programma Ciao Maschio ,Deconquista un altro importante traguardo. Dal prossimo 3 luglio, sarà affiancata da Gianluca Semprini nel programma Estate in diretta prendendo il posto di Alberto Matano. Il ...

Intervista a Nunzia De Girolamo: “In televisione ho trovato la mia dimensione. Il FantaRai mi fa sorridere” SuperGuidaTV

Se nelle nomine dei direttori gli uomini sono nettamente in vantaggio sulle donne, va detto che le conduttrici battono di gran lunga i conduttori. In Rai sembra sicuro il rientro in pista di ...Continua a “scaldarsi” e a tener banco a viale Mazzini la definizione dei prossimi palinsesti della Rai nella versione che ormai viene definita “TeleMeloni”. Ma anche in casa Mediaset, dove “fa colpo” ...