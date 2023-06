Notte di fuoco ad Anzio | in fiamme l’ex Bodeguita e il Mandala FOTO

(Di martedì 20 giugno 2023) Momenti di paura questaad, sul litorale romano a seguito di due diversi incendi. Indue locali. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono giunti i vigili delche hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e la polizia che sta attualmente conducendo le indagini. Al momento nessuna pista di indagine è esclusa. Incendio in villa alle porte di Roma, muoiono 11 cani: il pm chiede l’archiviazione, LNDC si oppone L’incendio ale l’ipotesi di dolo La segnalazione alle forze dell’ordine è giunta questaintorno alle 4.20. L’incendio è stato appiccato nel locale la, sulla Riviera Mallozzi, esercizio che a seguito dell’omicidio di Leonardo Muratovic era ancora sotto sequestro. Lambita dalle ...

Un'auto parcheggiata in strada a Specchiolla, in provincia di Brindisi, è andata ala scorsae le fiamme si sono propagate all'abitazione vicina. L'auto, un'Audi A7, è di proprietà di una coppia d'imprenditori di Bari che nei prossimi giorni apriranno uno stabilimento ...'Sono giorni di, ma ci siamo. Mercoledì, finalmente, si riapre'. Ha la voce stanca Oriana. È sera ed è ancora ... in alcune giornate, anche fino alle due di'. Dal prossimo 21 giugno ...L'incidente, avvenuto attorno all'1 di, ha impegnato i Vigili delfino alle 4 del mattino per spegnere l'incendio. La causa del rogo sembra essere stato il surriscaldamento delle celle. ...

Tre automobili vanno a fuoco nella notte: danni ingenti e accertamenti in corso LinkOristano

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...E’ partito il conto alla rovescia per la Notte Rosa – Pink Fluid, in programma dal 7 al 9 luglio nei territori delle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara: una grande festa collettiva lu ...