Nordio | «sulla riforma della Giustizia deciderà il Parlamento sovrano»

Leggi su panorama

(Di martedì 20 giugno 2023) «Lapassa ale quindi ilnella sua sovranitàcome procedere». Ha spiegato il ministroCarload Agorà Rai Tr. «Noi interverremo per attuare completamente l'art. 15Costituzione che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni. In questo momento siamo intervenuti parzialmente per tutelare il terzo, cioè la persona che viene citata nelle conversazioni di altri. Ma successivamente interverremo anche per tutelare la dignità e la libertà delle persone che parlano e devono parlare fra di loro in riservatezza, perché la riservatezza è l'altro latolibertà. Naturalmente senza compromettere le indagini per i grandi criminidelinquenza ...