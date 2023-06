Nordio giustifica gli evasori | “Anche chi vuole pagare alla fine viola le regole”

(Di martedì 20 giugno 2023) Il ministro della Giustizia: «Legislazione tributaria schizofrenica, chiunque commettezioni. Dobbiamo dare certezze ai contribuenti, la riforma punta sulla conciliazione e non sulla repressione»

Nella relazione al ddl,la scelta così: 'Da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva ...Nella relazione al ddl,la scelta così: 'Da un lato si evita l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva ...

Domani Il Fatto Quotidiano

L'ex pm esperto di reati economici sul Guardasigilli: "Lo Stato non può rinunciare per ragioni di budget a contrastare la criminalità ...INTERCETTAZIONI, NORDIO RADDOPPIA IL BAVAGLIO. E GIUSTIFICA PURE L’EVASIONE: “MAI VISTO UN EVASORE IN MANETTE, PROCESSI PENALI INUTILI”. Il decreto di riforma della giustizia varato la settimana ...