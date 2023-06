Non premia gli italiani la Fifty Best Restaurants 2023

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 giugno 2023) I nomi non cambiano, anche se l’ago della bilancia si sposta dal Nord Europa per guardare un po’ di più alle cucine più a Sud del mondo, con la Spagna che torna ad avere un posto di primo piano. Ma le cose non vanno come speravamo: perché gli chefperdono terreno nella classifica che più di ogni altra detta le tendenze nel mondo della gastronomia mondiale. Con la ristorazione mondiale in grande crisi di vocazione, questa nuova lista ci dimostra che il mondo è cambiato, che la ristorazione è cambiata con lui, ma qui ai piani alti le cose sono sempre molto rarefatte e non si modificano poi così tanto. Per il nostro Paese, dice una cosa significativa: che glinon hanno retto l’impatto positivo dello scorso anno e hanno subìto un fermo significativo dopo le grandi soddisfazioni del 2022. Un monito per chi fa questo lavoro, e soprattutto ...