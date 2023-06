Non pagare le tasse | ma essere in regola con lo Stato | utopia? Scopritelo voi stessi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 giugno 2023) Evadere lenon è mai una buona idea. Eppure, dal punto di vista giuridico, in alcuni casi, è possibile nonlee restare incon lo: com’è possibile? Chi si rende invisibile al Fisco va considerato un evasore, ovvero un soggetto punibile sia dal punto di vista amministrativo che penale. Chi non presenta la dichiarazione dei debiti, infatti, è punibile per il reato di “dichiarazione omessa“. E se l’imposta evasa supera i 50.000 euro la sanzione prevista è la reclusione da uno a tre anni. Strategie per nonle– ilovetrading.itL’articolo 53 della Costituzione afferma che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, attraverso le, in ragione della loro capacità contributiva. In base a ciò ...