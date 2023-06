Non è stata Meghan Markle a intervistare le ospiti illustri del suo podcast? No | rispondono fonti del settore A farlo sarebbero stati i suoi collaboratori

Leggi su iodonna

(Di martedì 20 giugno 2023) La rivelazione, non confermata, giunge da Podnews, sito specializzato neldei. Secondo iresponsabili, non sarebbe, 41 anni, apersonalmente le sue amiche per Archetypes, ilappena cancellato da Spotify. A parlare con le, invece, solo i. ...