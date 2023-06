Non ci sono evidenze che questa arma in Messico arrivi dall’Ucraina

(Di martedì 20 giugno 2023) Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato un post su Facebook secondo cui sui media messicani starebbe circolando il video di «un uomo con un giubbotto antiproiettile con il logo di Los Escorpiones, una cellula del Cartello del Golfo» che «porta sulla spalla un sistema missilistico anticarro americano FGM-148 Javelin, recentemente consegnato in massa all’Ucraina», e un «fucile d’assalto AK-47». Secondo l’autore del post, queste sarebbero armi inviate dagli Stati Uniti in Ucraina chefinite nelle mani dei membri del cartello criminale messicano. Non ciprove che le armi presenti nel video che circola sui media messicani fossero destinate all’Ucraina. La notizia a cui si fa riferimento deriva da un estratto del notiziario della rete televisiva messicana Milenio andato in onda il 31 maggio 2023. La giornalista Azucena Uresti, descrivendo il ...

AGI/Vista - "Parliamo di una terra che lo scorso anno ha contributo con 40 milioni di presenze turistiche. Le spiaggestate colpite, magià pronte a ospitare i turisti. Si può venire anche a fare i turisti in Romagna", le parole di Stefano Bonaccini, Presidente dell'Emilia - Romagna, in occasione della ...... quindi è fondamentale conoscerne le qualità e il carattere,solo in campo, ma anche al di fuori, perché il calcio è uno sport diverso da tutti gli altri e citante variabili da considerare. ...Gli Stati Unitisostengono l'indipendenza di Taiwan ma"preoccupati per le azioni provocatorie" della Cina nello stretto. Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken in una ...

Non sono un tuo amico | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera

Sono una ricercatrice e scrittrice marocchina e italiana. Sono nata in Italia, ma quando ero molto giovane negli anni '80 in Italia, ero l'unico marocchino a scuola. L'Italia non era la Francia e ...Sono una ricercatrice e scrittrice marocchina e italiana. Sono nata in Italia, ma quando ero molto giovane negli anni '80 in Italia, ero l'unico marocchino a scuola. L'Italia non era la Francia e ...