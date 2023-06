Nominato il nuovo vescovo della diocesi di Pozzuoli e Ischia

(Di martedì 20 giugno 2023) Papa Francesco hadie di, unite in ”persona episcopi”, Mons. Carlo Villano, finoratitolare di Sorres eausiliare di. Ciò dopo l’accettazione di Mons. Gennaro Pascarellarinuncia al governo pastorale per raggiunti limiti di età. La notizia è stata diffusa dalla sala stampa del Vaticano Il Blog di Giò.

Carlo Villano,oggi da Papa Francesco vescovo della diocesi di Pozzuoli e di Ischia, ... che oggi siamo chiamati a custodire ma anche a far fruttificare in modo, accogliendo le istanze e ...È una nuova storia, con unterreno e nuovi personaggi. Siamo stati in grado di creare un ... il giovane Snow teme per la sua reputazione poichémentore di Lucy Grey Baird, la ragazza ...Sono le parole di Christopher Nkunku,acquisto del Chelsea che lo ha prelevato da Lipsia . '... segnando 35 gol in tutte le competizioni nella stagione 2021/2022,Giocatore della ...

Consip, Marco Mizzau nominato nuovo amministratore delegato della centrale acquisti della Pa Milano Finanza

Dalla Linea C di Roma ai probabili ostacoli del Ponte sullo Stretto di Messina. Spesso le previsioni su budget e tempi sono troppo ottimistiche ...Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle Diocesi di Pozzuoli e di Ischia presentata da mons. Gennaro Pascarella. Il Pontefice ha quindi nominato vescovo delle Diocesi ...