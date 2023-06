Nkunku | «Sono incredibilmente felice di unirmi al Chelsea È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui»

(Di martedì 20 giugno 2023) Christopher, ufficialmente giocatore del, ha parlato subito dopo la firma con il suo nuovo club. Le dichiarazioni Christopher, ufficialmente giocatore del, ha parlato subito dopo la firma con il suo nuovo club. PAROLE – «dial. Èunperqui e non vedo l’ira di incontrare il mio nuovo allenatore e i miei nuovi compagni di squadra. E voglio mostrare ai tifosi cosain grado di fare. Avendo già giocato in Ligue 1 e in Bundesliga, ora non vedo l’ora di misurarmi in Premier League.carico per questa ...

Quidiventato padre. Ancora una volta, un grande grazie. Vi voglio bene e vi auguro il meglio e tanti success i'. Ufficialeal Chelsea - Il club londinese, che nelle ultime sessioni ha ...Commenta per primo Prime parole da giocatore del Chelsea per Christopher, acquistato dal Lipsia. Il francese si affida al sito ufficiale del club: 'incredibilmente felice di unirmi al Chelsea. È stato fatto un grande sforzo per portarmi qui e non vedo l'ora di ...molto felice - le prime parole dida giocatore del Chelsea - è stato fatto un grande sforzo per portarmi in questo club e adesso voglio dimostrare ai tifosi del Chelsea cosa posso fare ...

Chelsea, ecco Nkunku: il comunicato ufficiale e i dettagli Tuttosport

Calciomercato ultime notizie oggi: Roma, sondaggio per Lucas. Chelsea, ufficiale Nkunku. La Juve tratta per Castagne. Inter, offerta per Brozovic L'ufficialità dell'addio è arrivata sul sito ufficiale ...Colpo del Chelsea che si è assicurato Chrtistopher Nkunku dal Lipsia. Trasferimento a titolo definitivo, accordo per sei stagioni ...