(Di martedì 20 giugno 2023) Fotogallery - Chi è Bruna Biancardi, la compagna diCON TOM CRUISE A ROMA Fotogallery - Gigi D'Alessio e Denise Esposito per la prima volta sul red carpet insieme UNA FESTA BELLISSIMA ...

Neymar, contratto con la fidanzata per regolare il tradimento TGCOM

Sembrano lontani i tempi in cui Jlo faceva firmare un accordo prematrimoniale al suo Ben per garantirsi sesso per almeno 4 volte a settimana. Ora si firma al tradimento ...Sesso sì ma senza baci e altre condizioni: ecco l'accordo tra il calciatore e Bruna Biancardi sulle scappatelle ...