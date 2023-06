(Di martedì 20 giugno 2023) su Tg. La7.it - I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibile scomparso è tra le 70 e le 92 ore, quasi quattro giorni al massimo. Per ora ...

I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibile scomparso è tra le 70 e le 92 ore, quasi quattro giorni al massimo. Per oradel battiscafo usato per portare i turisti a vedere il Titanic, si teme il peggio. A bordo si trovavano cinque persone che hanno pagato 2500 dollari per otto giorni di tour negli ...I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibile scomparso è di 90 ore, quasi quattro giorni. Questi i fatti che fanno sempre più temere...il peggio. E' corsa ...I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibile scomparso è di 90 ore, quasi quattro giorni. Questi i fatti che fanno sempre più temere...il peggio. E' corsa ...

Nessuna traccia del sottomarino, chi c'era a bordo TGLA7

I contatti si sono persi da quasi 24 ore e l'autonomia all'interno del s ommergibile scomparso è di 90 ore, quasi quattro giorni. Per ora nessuna traccia del battiscafo usato per portare i turisti a v ...Domani al via l’esame che segna il ritorno alla normalità, tranne che nelle zone alluvionate. Le tre prove, i voti e i consigli dei nostri esperti ...