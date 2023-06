Navalny lancia una campagna politica per ' smascherare le bugie di Putin'

(Di martedì 20 giugno 2023) Alexei, l'oppositore diincarcerato da molti mesi, hato unacontro il Cremlino mentre un nuovo processo potrebbe tenerlo in prigione per decenni. È l'uomo che ha guidato ...

Alexei, 47 anni, che sta scontando condanne per un totale di oltre nove anni, lunedì era in tribunale per l'inizio del suo ultimo processo, con l'accusa di estremismo. Accuse che potrebbero ...E perciò che colpisce l'ultimo scoop della fondazione del dissidente russo, sulla vita ... generati dal gotha del Cremlino che un giorno sì e uno ancheaccuse di ipocrisia all'Occidente, ...E perciò che colpisce l'ultimo scoop della fondazione del dissidente russo, sulla vita ... generati dal gotha del Cremlino che un giorno sì e uno ancheaccuse di ipocrisia all'Occidente, ...

Guerra in Ucraina, Navalny lancia un appello contro le "bugie di ... Tag24

Dalla sua cella nella colonia penale in cui è detenuto, Alexei Navalny sceglie di non tacere sulla guerra in Ucraina e lancia un appello affinché nasca una vera e propria campagna per isolare Putin e ...L'aula in cui ha preso il via oggi l'ennesimo processo a carico di Aleksei Navalny si trova nella colonia penale Ik-6 della regione di Vladimir in cui l'oppositore sconta altre condanne. E'… Leggi ...