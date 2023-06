Naufragio in Grecia | il peschereccio prima della tragedia

(Di martedì 20 giugno 2023) Immagini riprese da un aereo di Frontex e diffuse dalla stessa agenziaguardia di frontiera europea mostrano ilaffondato mercoledi' scorso al largo del Peloponneso, in, ...

Il peschereccio sovraccarico il giorno prima delal largo delle coste di Pylos. Arrivano nuove immagini girate da un aereo di Frontex il 13 ...che erano a bordo si sono recati innegli ...Immagini riprese da un aereo di Frontex e diffuse dalla stessa agenzia della guardia di frontiera europea mostrano il peschereccio affondato mercoledi' scorso al largo del Peloponneso, in, stracolmo di migranti mentre naviga col mare ancora tranquillo. Nelle scorse ore sono stati ritrovati altri tre corpi al largo di Pylos, per un totale di vittime accertate che sale a 81. I ...... per altro, a dichiarare, nel 2020, che "laè lo scudo d'Europa", e la motovedetta 617 è ... il 12aprile 2015, un barcone si capovolse causando 400 morti, e sei giorni dopo un altro, ...

Naufragio in Grecia, il fumo 8 ore prima e i nuovi elementi che accusano Atene Corriere della Sera

Nove superstiti del naufragio di Pylos, ascoltati come testimoni dall'Autorità portuale di Kalamata, hanno confermato con lievi variazioni nella ricostruzione che il naufragio sarebbe stato causato da ...Immagini riprese da un aereo di Frontex e diffuse dalla stessa agenzia della guardia di frontiera europea mostrano il peschereccio ...