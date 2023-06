Nations League di Volley | l’Italia di De Giorgi con l’Iran per la seconda fase

(Di martedì 20 giugno 2023) Saràla prima avversaria deldi Ferdinando Dein Olanda per lasettimana della, che vede al momento gli azzurri in nona posizione, alla ricerca di punti per salire in classifica in ottica Final8 (a Danzica dal 19 al 23 luglio). A far parte della trasferta di Rotterdam un gruppo rinnovato con soli quattro reduci rispetto alla week 1 giocata in Canada. Tra i dieci ‘nuovi’, Caneschi e Magalini sono all’esordio inball, mentre gli altri tornano in campo dopo il trionfo mondiale dello scorso anno. Conha giocato 25 volte, vincendo 17 gare, attualmente in undicesima posizione con quattro punti. “Oltre a quattro già presenti in ...

Dopo le presenze in nazionale - ha scelto gli Stati Uniti, è nato a New York nel 2001 - durante la, l'attaccante ha fatto un punto sul suo futuro che potrebbe riguardare anche gli ...Dopo la vittoria della Spagna in, infatti, la giornata di ieri ha vissuto lo svolgersi della prima tranche delle partite valide per le qualificazioni ai prossimi Europei , che ...Nella finale per il terzo posto delladi domenica, per esempio, è stato eletto migliore in campo e il c.t. Mancini su di lui punta a occhi chiusi. Top club Il 2022 - 23 di Dimarco ...

Spagna, la Roja festeggia con i tifosi la vittoria della Nations League Virgilio Video

Sarà l’Iran la prima avversaria dell’Italia di Ferdinando De Giorgi in Olanda per la seconda settimana della Nations League, che vede al momento gli azzurri in nona posizione, alla ricerca di punti ...Con la Practice race e il Welcome cocktail sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda ha preso il via The Nations Trophy – Swan One Design, regata organizzata dallo YCCS in associazione con ClubSw ...