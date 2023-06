Nastri D' Argento | Marco Bellocchio sbanca con Rapito

Per loro anche il premiod'/Hamilton Behind the camera per l'exploit regalato come attori protagonisti. Per la migliore canzone originale hanno trionfato Marco Mengoni con 'Caro amore ...Marco Bellocchio fa il bis e dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie aid'2023, con Rapito vince ben sette: miglior film, regia, attrice protagonista, Barbara Ronchi, sceneggiatura (scritta ancora da Bellocchio e Susanna Nicchiarelli in ...Marco Bellocchio batte Nanni Moretti e Gabriele Salvatores aid'2023 . Il suo Rapito vince il Nastro d'come miglior film e per la miglior regia. Non solo, Barbara Ronchi è la miglior attrice protagonista surclassando Margherita Buy e ...

Marco Bellocchio fa il bis e dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai Nastri d'Argento 2023, con Rapito vince ben sette nastri: miglior film, regia, attrice protagonista, Barbara Ronch ...Per il Sindacato Giornalisti Cinematografici i migliori attori sono Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Miglior attrice Barbara Ronchi ...