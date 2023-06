Nastri d' Argento 2023 | tutti i vincitori della 77esima edizione

(Di martedì 20 giugno 2023) Scopriamo insiemedell'di quest'anno deid': da Rapito di Marco Bellocchio a Giuseppe Fiorello per Stranizza d'amuri. Scorrendo l'elenco dei premi e dei titolideid'il verdetto votato dai Giornalisti Cinematografici mai come quest'anno premia con il cinema d'autore cultura e novità: con i setteal cinema di Bellocchio, nel palmarès di quest'dedicata ai film #soloalcinema, in una selezione di quaranta titoli tra i quali i premiati che ricevono questa sera a Romae premi speciali al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Trionfa ancora una volta Marco Bellocchio, dopo il successo di ...

Marco Bellocchio, già noto per la sua acclamata serie Esterno Notte, ha dominato gli Nastri d'Argento 2023 con Rapito. Si è aggiudicato i premi per il miglior film e la miglior regia. Il film ha ...Sono sette i Nastri d’Argento andati a Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio, che dopo il successo della serie Esterno Notte, fa i bis con la sua nuova opera, presentata al Festival di Cannes 2023 ...