Nastri d’Argento 2023 | trionfa Rapito di Bellocchio | premiati Borghi e Marinelli | Ronchi e tanti altri

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) Aidi Marco, che fa il bis dopo Esterno notte, con Barbaramigliori attori, e tra i giovani anche Caiazzo e la Romani di Mare fuori: tutti iancora una volta Marco, dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai, che convince come miglior film e per la migliore regia ma anche per la migliore attrice protagonista Barbara, la sceneggiatura ancora die Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, ...