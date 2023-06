Nastri d’Argento 2023 | sette premi a Marco Bellocchio che trionfa con ‘Rapito’

(Di martedì 20 giugno 2023) Incetta di riconoscimenti, tra cui Miglior Film e Miglior Regia, Miglior Attrice protagonista e Migliore Sceneggiaturaancora una volta. Dopo il successo di ‘Esterno notte’ tra le Grandi Serie ai, il regista convince ilo per il miglior film e per la migliore regia, ma anche per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, la sceneggiatura ancora die Susanna Nicchiarelli in collaborazione con Edoardo Albinati e Daniela Ceselli, l’attore non protagonista Paolo Pierobon e il montaggio di Francesca Calvelli e Stefano Mariotti. Il film, racconto di una storia drammatica e minuziosa ricostruzione storica, vince anche per la produzione IBC Movie (Beppe Caschetto) ...

Premiazione questa sera al Maxxi di Roma. Trionfa ancora una volta Marco Bellocchio, dopo il successo di Esterno notte tra le Grandi Serie ai2023, che con Rapito vince come miglior film e per la migliore regia ma anche per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, la sceneggiatura ancora di Bellocchio e Susanna ...Trionfa ancora una volta Marco Bellocchio. Dopo il successo di 'Esterno notte' tra le Grandi Serie ai2023, il regista con 'Rapito' vince il premio per il miglior film e per la migliore regia, ma anche per la migliore attrice protagonista Barbara Ronchi, la sceneggiatura ancora di ...Scorrendo l'elenco dei premi e dei titoli vincitori dei2023 il verdetto votato dai Giornalisti Cinematografici mai come quest'anno premia con il cinema'autore cultura e novità: con i setteal cinema di Bellocchio, nel palmarès di ...