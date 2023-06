Napoli | tutti gli eroi dello scudetto | la stagione di Giovanni Simeone

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 20 giugno 2023) In seguito allo spareggio salvezza, tenutosi lo scorso 11 giugno, nella splendida ed emozionante cornice del Mapei Stadium di Reggio Emilia, che ha visto affrontarsi lo Spezia di Leonardo Semplici e l’Hellas Verona capitanato da Marco Zaffaroni, si è ufficialmente conclusa la Serie A 2022-23, contraddistinta dalla conquista del terzoda parte deldi Luciano Spalletti. Una sfida, quella tra gli Aquilotti e la compagine scaligera, che fin dalle battute iniziali non ha sicuramente deluso le aspettative, e che ha visto uscire vincitori i gialloblù, impostisi con un netto e secco 3-1. Protagonista assoluto del match, è stato il giovane attaccante belga, con un passato anche nel Gronigen, Cyril Ngonge, autore di una splendida doppietta, e arrivato a quota 3 gol in 14 presenze stagionali, rivelandosi una delle sorprese dell’intero ...