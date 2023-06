Napoli | sconfitta la Sampdoria 2-0 | Spalletti torna a vincere

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo la pausa di un mese per il Mondiale in Qatar, sonote sui campi di Serie A tutte le squadre della massima competizione italiana. A San Siro è arrivata la primadel campionato del, con l’Inter di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio grazie al gol del suo centravanti Edin Dzeko. Nella quattordicesima giornata, la capolista è attesa allo stadio Luigi Ferraris di Genova dalla, che cerca punti importanti per sperare nella salvezza. Dal canto suo gli azzurri vogliono ritrovare la vittoria per rimanere in testa alla classifica e continuare a sognare lo Scudetto. Maglia dellaper la partita contro ilin ricordo di Vialli e Mihajlovic, il ricordo di Mihajlovic e Vialli Prima del ...

... se la segretaria deve rompere quello che vive come un accerchiamento: le critiche per la... attuazione del Pnrr, autonomia differenziata (il 14 e 15 luglio a), sanità pubblica, ...Nel 1973, dopo la retrocessione del Palermo in Serie B, si trasferì aldove non riuscì ad ... che sancì l'unicadella formazione sarda nella stagione dello scudetto' - si legge nella ...La sua esperienza alnon fu, però, fortunata, tanto che lasciò il club partenopeo dopo una ... che sancì l'unicadella formazione sarda nella stagione dello scudetto. Il ricordo del ...

Elmas in gol con la Macedonia sconfitta dall'Ucraina SSC Napoli

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale ...