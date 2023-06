Napoli | ormeggi abusivi a Mergellina | denunciate tre persone

La polizia e la Capitaneria di Porto hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sulla regolarità degli, finalizzato al contrasto dei fenomeni di abusivismo sul demanio marittimo nello specchio d'acqua antistante il lungomare Caracciolo. Nel corso dell'attività, è stata accertata l'occupazione ...Tre persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato aper aver occupato abusivamente un'area demaniale realizzandoabusivi. Questa mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto - Guardia ...Più di preciso: 'Chiedono soldi a tutte le persone della Torretta e di Mergellina , sia a chi ha attività commerciali come ristoranti e, che ai residenti '. Una piovra, per dirla con le ...

Napoli, ormeggi abusivi sul lungomare Caracciolo: 3 denunciati La Repubblica

Agenti del commissariato San Ferdinando e personale della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Napoli hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio e della verifica sull ...