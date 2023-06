Napoli | Kim vicino alla cessione | ecco il nome nuovo per la difesa

è vicino alla cessione e a lasciaredopo soltanto una stagione e gli azzurri avrebbero individuato un nome per sostituirloè vicino alla cessione e a lasciaredopo soltanto una ...Commenta per primo Si è presentato un Rudi Garcia determinato e ambizioso per la panchina del. Il nuovo tecnico azzurro adesso si prepara per mantenere ancora grande questa squadra. ...di(...Con Giuntoli relegato ad un ruolo da comparsa, il presidente delha preso in mano il mercato ... Ne scrive la Gazzetta dello Sport: ' Dando per quasi certa la partenza diper il Bayern Monaco,...

Kim, il Bayern sorpassa lo United. E il Napoli Con la clausola non può fare nulla La Gazzetta dello Sport

L'obiettivo del Napoli è quello di ricorrere ai ripari cercando il sostituto di Kim: Garcia ha individuato Kevin Danso ...Che Rudi José Garcia parlasse l’italiano meglio di qualunque allenatore italiano non è una sorpresa per chi lo ha conosciuto per tre anni sulla panchina della Roma. Tuttavia il suo primato lessicale e ...