Napoli | Garcia | “Squadra di qualità | sono qui per conquistare trofei”

(Di martedì 20 giugno 2023) Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo allenatore del, Rudi, ha parlato in vista della prossima stagione

Nella giornata di ieri c'è stata la presentazione di Rudi. Il tecnico francese sarà sulla panchina deldopo l'addio inaspettato di Luciano Spalletti. Un giornalista ha ricordato la sua esperienza alla Roma e ha fatto un paragone con la città ..." Non, je n'ai peur de rien". Rudinon ha paura di niente. Sembra un verso della Piaf, invece è la dichiarazione d'intenti del nuovo allenatore del. La doppietta di Osimhen contro la Sierra Leone ha qualificato la Nigeria alla Coppa d'Africa. Se dovesse rimanere anon avrà a disposizione l'attaccante dall'11 gennaio all'11 febbraio.

Antonello Gallo, giornalista esperto di calciomercato, ha fatto un focus sulle trattative imbastite dal Napoli di Aurelio De Laurentiis.Umberto Chiariello ha parlato dell'approdo di Rudi Garcia al Napoli soffermandosi sul progetto tecnico pianificato da Aurelio De Laurentiis.