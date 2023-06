Napoli | De Laurentiis | “C’è da cambiare tanto in questo calcio”

... 'Lei è stato a Roma che è una piazza simile a...'. Il cronista è stato interrotto da Deche fatto il gesto del 'no' con la mano. Subito dopo ha aggiunto per rispondere al ...... avrei lasciato perdere Giuntoli , visto che ha ancora un anno di contratto col. Poi se è lo stesso ds a voler cambiare aria, di certo non ha migliorato la situazione. Deha tutto ...Ilcampione d'Italia, dice all'Adnkronos, dopo aver salutato l'allenatore Luciano Spalletti ... Su Osimhen ha detto Deche non parte, a meno che non capiti un'occasione d'oro. Quindi ...

Napoli, De Laurentiis libera Giuntoli e cala il tris sul mercato Corriere dello Sport

Rudi Garcia a breve sarà presentato ufficialmente dal club partenopeo, inizia oggi la nuova era tecnica dopo l'addio di Spalletti.Il neo allenatore del Napoli se ne intende in fatto di vini. Dal Romanée-Conti al Montepulciano, ecco tutte le preferenze di Rudi Garcia.