Napoli | clochard picchiato a morte a Pomigliano Al vaglio immagini telecamere

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) – E’ stato identificato il, morto dopo un violento pestaggio ad’Arco in provincia di. Si tratta di Frederick Akwasi Adofo, 43enne originario del Ghana. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe statoviolentemente da due persone, probabilmente due giovani, in via Principe di Piemonte a, poi ha camminato per qualche metro fino ad accasciarsi all’interno di una corte condominiale. Qui è stato trovato e soccorso, prima di essere trasportato all’ospedale di Nola, dove è morto per le gravissime ferite riportate. I carabinieri sono impegnati nella ricostruzione dei momenti immediatamente antecedenti al suo pestaggio, anche attraverso l’analisi delle, registrate da alcuni impianti di videosorveglianza, ...