Napoli | Anguissa | “Incredibile vincere lo Scudetto Spalletti? Con lui si può solo migliorare”

Leggi su sportface

(Di martedì 20 giugno 2023) Il centrocampista del, André Zambo, nel corso di un’intervista rilasciata a The Atletic, ha parlato della grandiosa stagione vissuta con la maglia azzurra: “E’ statolo, in città sono tutti impazziti per noi. I tifosi ci hanno dato tanto amore, anche se quale volta è complicato uscire di casa. Sono felice di aver regalato loro una gioia che aspettavano da trentatré anni. Lo scorso anno è stato frustrante non riuscire a, ma ora abbiamo imparato dai nostri errori e siamo rimasti concentrati fino all’ultimo. Ho voluto fortemente questo club,mi chiese di giocare soltanto due giorni dopo il nostro primo incontro. Al Fulham c’era scetticismo nei miei confronti, qui hanno capito che potevo essere da grande ...