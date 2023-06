Napoli | a Mergellina i clan puntano sui B&B | gestori nel mirino

...personale della #Polizia #Locale hanno effettuato controlli nella zona degli "chalet" di... di cui una per inottemperanza al divieto di ritorno nel #Comune di #cui è sottoposta e l'...Negli ultimi tre giorni gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e personale della polizia locale dihanno effettuato controlli nella zona degli 'chalet' die in largo Sermoneta. Sono 415 le persone identificate, di cui 122 con precedenti di polizia. 144 i veicoli controllati, 25 le ...Di fronte a casa mia, in Via Giordano Bruno, a, è stata realizzata una bellissima piazzetta (... Siamo nel quartiere della Torretta , a, i bambini giocano per strada, le mamme li ...

Napoli, identificate oltre 400 persone nella zona degli chalet di Mergellina ilmattino.it

NAPOLI - Presieduto da Vincenza Amato, il Consiglio comunale si è aperto alla presenza di 26 consiglieri. All'appello iniziale sono seguiti gli interventi dei consiglieri ai sensi dell'art 37 del Rego ...Omicidio Francesco Pio, parla il killer: “Mi dispiace, non sono stato io. Le scarpe firmate” Il mistero dopo gli spari a Mergellina Vento forte a Napoli, si staccano festoni per lo scudetto e diventa ...