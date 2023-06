Mutuo | se hai scelto il tasso variabile aspettati una pessima notizia | non c’è nulla da fare

(Di martedì 20 giugno 2023) L’inflazione ha messo in ginocchio l’economia globale e a soffrire sono i possessori di mutui con. In arrivo aumenti insostenibili. L’inflazione non si decide a diminuire e, attualmente, è tre volte superiore alle stime dell’Unione Europea. Sono previsti forti rialzi dei tassi di interesse dei mutui (ilovetrading.it)La Banca Centrale Europea sta cercando di sopperire alle conseguenze disastrose di tale situazione alzando il costo del denaro. Da luglio 2022 ad oggi, c’è stato un aumento di ben 400 punti base. L’ultimo rialzo ha raggiunto quota 25 punti base ed è stata raggiunta la soglia più alta degli ultimi 22 anni. È, tuttavia, in programma un altro aumento, nel prossimo autunno, per sperare di ottenere il calo dell’inflazione. Ma questi rincari hanno delle conseguenze deleterie anche sulle rate dei mutui, che graveranno sempre più ...

Mutui, “la banca mi ha consigliato il tasso variabile e ora la rata è salita del 50%” Il Fatto Quotidiano

ROVIGO - L'esplosione dei tassi di interesse se da un lato ha rallentato pesantemente i mutui per l'acquisto di immobili in provincia, con un calo nel 2022 pari al 18,7 rispetto al 2021, ...Le politiche restrittive della Bce mettono a dura prova i bilanci delle famiglie che negli anni scorsi hanno acceso un mutuo a tasso variabile e non hanno colto l’attimo per surrogare (cioè trasferire ...