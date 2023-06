Musk delizia il popolino con la sua zuppa di banalità Ma è un finto Ubermensch senza valori e ideali Analisi

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 20 giugno 2023) L'apprendista stregone. Ha lo sguardo levigato, glabro che non riesce a dimenticare che è nato nerd per poi assurgere al ruolo di Profeta. Dell'innovazione, della rete, dell'impresa 4.0,Elon, sudafricano con molte varianti, è di fatto l'uomo più ricco del mondo. Ma anche il più triste. Questo atteggiamento da "piangina" non lenisce le ferite per il bullismo subito da bambino e per l'indifferenza del padre alle sue "visioni" sempre innovative ma non sempre comprensibili o condivisibili.