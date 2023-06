Musica sotto choc | colpito da un malore improvviso | è morto sul palco

Leggi su tvzap

(Di martedì 20 giugno 2023)da un, èsul– Lutto nel mondo dello spettacolo: un artista si è accasciato al suolo durante la sua ultima esibizione, scatenando il panico tra i fan che erano presenti all’evento. Per il noto rapper di 45 anni non c’è stato nulla da fare: si è spento durante la sua performance. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: L’amata attrice morta di tumore a soli 19 anni: poi il gesto da brividi Leggi anche: Cinema in lutto: l’attrice morta in circostanze misteriose a 35 anni. Fan sconvolti Ennesima tragedia nel mondo della. Un altro artista muore suldurante la sua esibizione. Si è spento Big Pokey. Il notissimo rapper di Houston ...